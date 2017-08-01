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Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1’i ağır 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1i ağır 3 yaralı

01 Ağustos 2017 07:38
Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1’i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Giresun’dan Ankara’ya giden Davut Akyol yönetiminde ki 28 AR 353 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamete giden Halil Yamur (58) yönetiminde ki 19 SK 228 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada traktör devrilirken, traktörde bulunan buğdaylar yola saçıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada traktör sürücüsü Halil Yamur, traktörde yolcu olarak bulunan oğlu Arap Arslan Yamur (31) ve otobüsteki muavin Emre Kaşıkcı (23) yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan traktör sürücüsü Halil Yamur Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada trafik yola saçılan buğdaylar nedeniyle polis ekipleri tarafından kontrollü sağlanırken, buğdayların karayolları ekipleri tarafından temizlenmesiyle normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Serkan Şansever

Etiketler: çorum, yolcu otobüsü


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