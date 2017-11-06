Yolcu otobüsü otobanda yandı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 05.15 sıralarında Gemlik ilçesi Kurtul köyü mevkiinde meydana geldi. Bodrum'dan aldığı yolcularla İstanbul yönüne giden Yalçın K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Bursa Şehirlerarası Terminali'nde yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına girdi.Otobüs, Kurtul Mevkisi'ne geldiği sırada, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Alev alıp yanmaya başlayan otobüsteki 26 yolcu büyük panik yaşadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından bazı vatandaşlar otobüs firmasının mazot yerine yağ kullanmasından dolayı yangının çıktığını iddia ettiler.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.