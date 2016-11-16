Kaza, Sorgun Atatürk Bulvarı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas istikametinden Ankara istikametine giden Ercan D. (36) yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamete giden Tuğba Erdoğan (32) yönetimindeki 33 HH 420 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Tuğba Erdoğan şoför koltuğundan fırlayarak yola savruldu. Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Tuğba Erdoğan’ın, Ankara Sosyal Politikalar Bakanlığında memur olarak görev yaptığı, Sorgun’a yakınlarını ziyaret etmek için geldiği ve 2 aylık anne olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.