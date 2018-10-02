Yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Balıkesir yönünde ilerleyen Ahmet Çetiner yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Çetiner, hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. üHasan Otağ Fırıncıoğulları

