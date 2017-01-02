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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 8 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 8 yaralı

02 Ocak 2017 09:44

Kaza, bu sabah Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 22. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakim Ö. idaresindeki Mardin-Mersin seferini yapan 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü kömür yüklü 73 EA 749 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar Abdurrahman Ayvaz (30), Ömer Bostan (36), Uğur Doğan (27), Ahmet Ali Tanrıkulu (27), Mehmet Yılmaz (34), Ferit Altan (27), Abdurrahman Akyol (26), Mevlit Acar (48) çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı kapanan Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu otobüsün çekilmesi ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, kaza, yolcu otobüsü


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