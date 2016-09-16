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Yolcu otobüsü yan yattı: 24 yaralı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü yan yattı: 24 yaralı

16 Eylül 2016 13:53

Kaza, ilçeye bağlı Çamburnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hopa’dan Trabzon’a seyir halinde bulunan Emrah R. yönetimindeki 61 S 1172 plakalı yolcu otobüsü, Çarburnu mevkiinde yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralanırken, yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: kaza, trabzon, yolcu otobüsü


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