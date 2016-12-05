Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yolcu otobüsünde 53 kilo esrar ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 53 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 53 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili aracın muavin tutuklandı

Yolcu otobüsünde 53 kilo esrar ele geçirildi

05 Aralık 2016 11:49

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında bulunan bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, Diyarbakır’dan Antalya’ya giden 07 GRK 08 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.
Emniyet Müdürlüğü bahçesine detaylı arama yapılmak üzere götürülen ve narkotik köpeği de kullanılarak yapılan aramada, bagajda bulunan 3 valizin içerisinde toplamda 53 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Otobüsü sürücüleri Bayram Oğuz (30) ve ikinci sürücü Sıddık Bozkurt (54) emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Otobüs muavini Rıdvan Yolbir (23) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, otobüsteki yolcuların polis ekipleri nezaretinde otogara götürüldüğü belirtildi.

Kasım Karadağ 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç