Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında bulunan bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, Diyarbakır’dan Antalya’ya giden 07 GRK 08 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine detaylı arama yapılmak üzere götürülen ve narkotik köpeği de kullanılarak yapılan aramada, bagajda bulunan 3 valizin içerisinde toplamda 53 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otobüsü sürücüleri Bayram Oğuz (30) ve ikinci sürücü Sıddık Bozkurt (54) emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Otobüs muavini Rıdvan Yolbir (23) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, otobüsteki yolcuların polis ekipleri nezaretinde otogara götürüldüğü belirtildi.

Kasım Karadağ



