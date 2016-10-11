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Yolcu otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Akçadağ ilçesinden Malatya’ya gelen yolcu otobüsünde balataların aşırı ısınmasıyla yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yolcu otobüsünde çıkan yangın korkuttu

11 Ekim 2016 10:41

Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma şirketi MOTAŞ'a ait 44 PS 026 plakalı yolcu otobüsünde Özsan Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında balataların aşırı ısınmasıyla küçük çaplı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi ile otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda alevlere ilk olarak çevreden geçen araçların yangın tüpleri ile müdahale edildi. Sabahın erken saatleri olması nedeniyle yolcu yoğunluğunun da fazla olduğu otobüste çıkan yangının erken fark edilmesiyle facianın önüne geçildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: yangın, yolcu otobüsü


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