Diğer
Kategoriler

Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 930 adet kaçak sigara ile 20.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

05 Şubat 2018 14:23

Edinilen bilgiye gore, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Değirmenli köyü yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki yol emniyet ve kontrol devriyesince bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan aramada şeker kutularının altına, valizlere ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 930 paket kaçak sigara ve 20.5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigara ve alkole el konulurken şahıslara ÖTV genel tebliği kapsamında 42 bin 927 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförlerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 715 TL para cezası kesildi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: kaçak sigara, yolcu otobüsü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç