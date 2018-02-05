Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye gore, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Değirmenli köyü yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki yol emniyet ve kontrol devriyesince bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan aramada şeker kutularının altına, valizlere ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 930 paket kaçak sigara ve 20.5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigara ve alkole el konulurken şahıslara ÖTV genel tebliği kapsamında 42 bin 927 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförlerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 715 TL para cezası kesildi.

Nurhan İçmez

