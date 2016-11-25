Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu üzerine rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Adana-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak bagajında arama yaptı. Ekipler, M.S. isimli yolcuya ait valizde yaptıkları aramada çeşitli markalarda bin paket kaçak sigara ile 400 gram kaçak çay ele geçirdi. Yakalanan kaçak sigara ve çaya el konulurken, valizin sahibi M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada ekiplerin yaptığı uygulamada ise 188 araç trafik yönünden incelenirken, sorgusu yapılan 547 kişiden aranan 4 kişi yakalandı.

Mehmet Dağlı

KARAMAN