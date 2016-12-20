Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagajında 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçti. Olayla ilgili otobüsü yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu İ.S.(35) adlı kadın gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan İ.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay