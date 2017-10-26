Yolcu otobüsünü fark etmeyen sürücü kazaya sebep oldu

Kaza, gece 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi ile Kükürtlü Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak'tan Çekirge'ye doğru giden Doğan Şahin(20) idaresindeki 16 E 8795 plakalı araç yol ayrımında sol tarafında bulunan Murat Alper(44) yönetimindeki 16 M 00298 plakalı 43D Doğu Garajı - Üniversite Hattı Özel Halk Otobüsünü fark etmedi.

Yol ayrımında kararsız kalan ve bir anda direksiyonu sola kıran Doğan Şahin, Özel Halk Otobüsüne sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Halk otobüsünde bulunan 4 yolcu kazada yara almadan kurtulurken her iki aracında sürücüsü hafif yaralandı. Otobüste bulunan yolcuların 112'yi araması sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler daha sonra Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam ettiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Ali Arslan

