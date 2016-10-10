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Yolcu otobüsünün bagajından 6 kilo esrar ele geçirildi

Niğde’de bir yolcu otobüsünde 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.


10 Ekim 2016 12:53

Edinilen bilgiye göre, Bor Jandarma Komutanlığı ekipleri Adana -Aksaray yolu Obruk Köyü yakınlarında yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünde arama yapan ekipler, bir çanta içerisine zulalanmış 6 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Otobüste yolcu olarak bulunan çantanın sahibi 38 yaşındaki G. D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bor Jandarma komutanlığında ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen G.D., mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. 


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