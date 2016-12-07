Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında merkez İzmit ilçesi Kent Konut mevkiinde meydana geldi. Umuttepe hattında çalışan Cemil Başarık’ın kullandığı özel halk otobüsü, yolda oluşan gizli buzlanma sebebiyle devrildi. Kaza anı ise otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcu indiren sürücünün normal hızında ilerlediği görülüyor. Bin anda gizli buzlanmanın olduğu mevkiye gelen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. İlk önce kaldırıma çarpan halk otobüsü daha sonra ise devriliyor. Devrilmenin ardından otobüsün içinde bulunan yolcular ise sağa sola savruluyor.

Devrilmeden önce sürücünün son hamlesi de dikkat çekiyor. Görüntülerde otobüsün devrilmesine rağmen savrulan sürücü Cemil Başarık direksiyonu bir an olsun bırakmıyor. Otobüsün devrilme anında ise içeride bulunan yolcuların çığlıkları kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Mehmet Oğuzhan Altun



