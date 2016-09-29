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Yolcu rahatsızlandı, THY uçağı Dublin’e indi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Boston-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine kaptan pilot uçağı İrlanda’nın başkenti Dublin’e indirmek zorunda kaldı.

Yolcu rahatsızlandı, THY uçağı Dubline indi

29 Eylül 2016 15:19

THY’nin bugün Boston-İstanbul uçuşunu yapan TK82 sefer sayılı Airbus 330 tipi yolcu uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyrine devam ederken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota aktardı. Dublin Havalimanı ile irtibata geçerek hasta yolcu için iniş izni isteyen kaptan pilot, TC-JOK kuyruk tescilli uçağı Dublin’e indirdi. Rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

THY uçağı rahatsızlanan yolcunun sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından uçak Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere yeniden havalandı.

Etiketler: THY


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