THY’nin bugün Boston-İstanbul uçuşunu yapan TK82 sefer sayılı Airbus 330 tipi yolcu uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyrine devam ederken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota aktardı. Dublin Havalimanı ile irtibata geçerek hasta yolcu için iniş izni isteyen kaptan pilot, TC-JOK kuyruk tescilli uçağı Dublin’e indirdi. Rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

THY uçağı rahatsızlanan yolcunun sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından uçak Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere yeniden havalandı.