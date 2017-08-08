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Yolcu sürücüyü darp etti

Adıyaman’da durak haricinden minibüsten inmek istediği ileri sürülen bir yolcu sürücüyü darp etti.

Yolcu sürücüyü darp etti

08 Ağustos 2017 19:35

İddiaya göre, 30 Ağustos Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Adıyaman Belediyesine ait yolcu minibüsünde bir yolcu, durak haricinde inmek istedi. Minibüs sürücüsü Hüseyin A., durak harici yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğunu söyleyerek durmaması üzerine yolcu ile tartışmaya başladı. Şahıs, sürücüsü Hüseyin A’ya saldırarak darp etti. Minibüs sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yolcunun ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: Adıyaman, darp, yolcu


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