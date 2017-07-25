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Yolcu taşkınlık yapınca THY uçağı Cezayir’e indi

İstanbul-Kazablanka seferini yapan THY uçağı, Faslı bir yolcunun taşkınlık çıkarması nedeniyle Cezayir’e iniş yaptı.

Yolcu taşkınlık yapınca THY uçağı Cezayire indi

25 Temmuz 2017 19:22

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın TK617 sefer sayılı İstanbul-Kazablanka uçuşunu yapan TC-JJR tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Cezayir hava sahasında iken uçakta bulunan Faslı yolcu Hamida E. uçakta yolcularla tartıştı. Yolcuların yerine oturmasını istediği Hamida E. yolculara bağırıp hakaret etti.Uçağın kabin ekipleri olayı kaptan pilota bildirmesinin ardından THY uçağı Cezayir’in Houari Boumediene Havalimanı’na indi.
THY uçağının Cezayir’in Houari Boumediene Havalimanı’na inmesinin ardından, uçağa polisler gelerek sorunlu yolcu Hamida E.’nin bagajını uçaktan indirerek gözaltına aldı. Uçağında olay çıkaran Hamida E.’nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken THY uçağı saat 18.00 sıralarında kapı kapatarak Kazablanka’ya gitmek için hazırlanıyor.
 

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: İstanbul-Kazablanka


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