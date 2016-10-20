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Yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucunda, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

20 Ekim 2016 11:55

Edinilen bilgilere göre, Arifiye - Pendik güzergahında yolcu taşıyan 11601 sefer sayılı Ada Ekspresi, yük treni ile Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi mevkinde kafa kafa çarpıştı. Çarpışma sonucunda yolcu treninde bulunan 28 yaşındaki Emine D., 59 yaşındaki Emine A., ile ismi öğrenilemeyen yük treninin makinisti hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar ToyotaSa İlk yardım ve Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şirin Doğan

Etiketler: sakarya, yolcu treni, Yük treni


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