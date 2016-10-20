Edinilen bilgilere göre, Arifiye - Pendik güzergahında yolcu taşıyan 11601 sefer sayılı Ada Ekspresi, yük treni ile Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi mevkinde kafa kafa çarpıştı. Çarpışma sonucunda yolcu treninde bulunan 28 yaşındaki Emine D., 59 yaşındaki Emine A., ile ismi öğrenilemeyen yük treninin makinisti hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar ToyotaSa İlk yardım ve Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirin Doğan