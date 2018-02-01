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Yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Adana’da yolcu treninin çarptığı motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü

01 Şubat 2018 03:38

Olay, Küçükdikili Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can ve Erhan Can motosikletle hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Ancak hızla gelen tren motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erhan Can ve Ahmet Can kenara savruldu. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Can ve Erhan Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısların cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı duyup gelen ölen şahsın yakınları ağıtlar yaktı, fenalıklar geçirdi. Yakınlarından bazıları, treni saldırarak, trende maddi hasara yol açtı. Olay yerine 200 kişi civarında gelen yakınları taşkınlık çıkarmaya devam ederken, toplumsal müdahale aracı (TOMA) ve çok sayıda polis sevk edilerek yakınları sakinleştirildi.
Öte yandan, bazı yakınları gazetecileri saldırırken, polis gazetecileri güçlükle kurtardı. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, motosiklet, yolcu treni

 

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