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Yolcu treninde şüpheli valiz paniği

Sivas'ta yolcu treninde unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden piknik tüpü ve nargile malzemeleri çıktı.

Yolcu treninde şüpheli valiz paniği

20 Mart 2018 21:23

Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan tren garı istasyonunda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti. Valizde bomba olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi. Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ve nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemelerde incelemelerde bulundu.  

Uğur Yiğit - Onur Erden
 

 

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