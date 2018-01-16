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Yolcu uçağını kurtarma çalışmaları sürüyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak akşamı Trabzon Havaalanı’na inişte pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Yolcu uçağını kurtarma çalışmaları sürüyor

16 Ocak 2018 14:48

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 15 iş makinesi ve 20 personelle bölgede ‘kurtarma vinçleri’nin kurulacağı alanda zemin iyileştirmesi çalışması yapıyor. İki gün sürmesi planlanan bu çalışmasının ardından alana kurulacak vinçlerle uçak bulunduğu noktadan çıkartılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un büyük bir faciadan döndüğüne dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “Uçaktaki hemşehrilerimiz ve mürettebata bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun ki bu kazada can kaybı yaşanmamış ve yaralanma vakası olmamıştır. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren seferber olduk. İtfaiyemiz olaya hemen müdahale etti. Bölgeye kamyonlarla mıcır serdik. Uçağın bulunduğu alandan çıkarılması için de çalışmalara başlanmış olup birkaç gün içinde bu çalışmalar neticelendirilecektir” diye konuştu.

 

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