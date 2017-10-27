Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kontrol için durdurdukları şehirlerarası otobüste Ö.D isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şahsın yapılan üst aramasının ardından valizi de kontrol edildi.

Yapılan aramada valizin alt bölümüne gizlenmiş yarım kilogram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Ö.D isimli şahıs gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Bulut

