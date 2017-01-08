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Yolcuların Atatürk Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor

Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzluklar sürerken, Türk Hava Yolları (THY) saat 17.00’ye kadar olan tüm iç hat seferlerini iptal etti. THY’nin Atatürk Havalimanında iç ve dış hat olmak üzere sefer iptali 640’a yükselirken, yolcuların bekleyişleri 3'üncü günde de sürüyor.

Yolcuların Atatürk Havalimanında bekleyişi sürüyor

08 Ocak 2017 11:45
Yolcuların Atatürk Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor - Tıkla İzle

Cuma akşamı İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hala etkisini sürdürüyor. Aşırı yağış nedeniyle kar kalınlığı 40 santimi bulurken, olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında iki günde yüzlerce sefer iptal olurken, Türk Hava Yollarından iç hatlara yönelik bir sefer iptali haberi daha geldi. Havayolu şirketinin iç hatlarda saat 17.00’ye kadar olan tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Son iptallerle birlikte TYH’nin iç ve dış hatlar olmak üzere Atatürk Havalimanı’nda iptal edilen sefer sayısı 640 oldu.

Üçüncü günde de yolcuların bekleyişi sürüyor
Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nda olumsuz hava nedeniyle uçamayan yolcuların bekleyişi sürüyor. Üçüncü günde de yolcular havayolu şirketlerinin otel rezervasyon ve bilet ofislerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanında pist temizliği devam ederken, yolcuların bekleyişleri de sürüyor. Bazı yolcuların havalimanında uyuduğu görüldü. 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, yolcu


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