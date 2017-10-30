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Yolcusu rahatsızlanan THY uçağı Viyana'ya iniş yaptı

Toronto-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu Viyana'ya inmek zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu Viyana'da hastaneye kaldırıldı.

Yolcusu rahatsızlanan THY uçağı Viyanaya iniş yaptı

30 Ekim 2017 18:47

Edinilen bilgiye göre, Toronto Havalimanı'ndan İstanbul’a gelmek üzere saat 07:17’de havalanan TK18 sefer sayılı THY uçağında 56 yaşında erkek bir yolcu rahatsızlandı. Ukraynalı yolcunun fenalaşmasını kabin ekibi kaptan pilota bildirdi. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken 330 yolcunun içinde olduğu Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilot en yakın havalimanı olan Viyana’ya inme kararı aldı. THY uçağı saat 15:05’de Viyana’ya inerken rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı.
Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Toronto-İstanbul seferini tamamlamak üzere Viyana Havalimanı'ndan havalandı. 

Tuncer Cengiz
 

 

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