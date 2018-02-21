Diğer
Kategoriler

Yolcuya ait paketten 540 gram eroin çıktı

Van’ın Gevaş ilçesi sınırlarında jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptıkları aramada kadın yolcuya ait pakette 540 gram eroin ele geçirdi.

Yolcuya ait paketten 540 gram eroin çıktı

21 Şubat 2018 11:33

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, jandarma ekipleri yol emniyet kontrol ve operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol K0mutanlığı ekipleri, Balaban Jandarma Kontrol Noktasına gelen özel bir seyahat firmasına ait otobüste arama yaptı. Yapılan aramada seyahat eden bayan yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, yolcuya ait beze sarılı vaziyetteki pakette 540 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan bayan şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor” denildi. 

Etiketler: eroin, gevaş, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç