Yolcuya ait paketten 540 gram eroin çıktı

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında, jandarma ekipleri yol emniyet kontrol ve operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol K0mutanlığı ekipleri, Balaban Jandarma Kontrol Noktasına gelen özel bir seyahat firmasına ait otobüste arama yaptı. Yapılan aramada seyahat eden bayan yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, yolcuya ait beze sarılı vaziyetteki pakette 540 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan bayan şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor” denildi.