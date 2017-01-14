Kar yağışının sona ermesiyle Malkara ilçesinde ilginç görüntüler yaşandı. Kar yağışının dinmesiyle belediye ekiplerinin yanısıra esnaf ve vatandaşlar da yol ve kaldırım temizliği yaptı. Yoldan geçen duyarlı vatandaşlar, sürücülerin yardımına koştu.

Kurtuluş Caddesi'de yokuş yukarı çıkan araçlar, kar birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kar lastiğinin de fayda etmediği o esnada sürücüler adeta perişan oldu. Yoldan geçen vatandaşlar, o anlara duyarsız kalmayarak sürücülerin yardımına koştu. Onlarca vatandaş, araçları iterek yokuş yukarı çıkmasını sağladı.

Bölgeye giden belediye ekipleri, tuzlama çalışması yaptı.

HÜSEYİN TAYYAR