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Yolda biriken kar, sürücüleri perişan etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaya kaldırımından atılan karların yolda birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşattı. Sürücülerin yardımına giden vatandaşlar, araçları iterek ilerlemesini sağladı.

Yolda biriken kar, sürücüleri perişan etti

14 Ocak 2017 08:51
Yolda biriken kar, sürücüleri perişan etti - Tıkla İzle

Kar yağışının sona ermesiyle Malkara ilçesinde ilginç görüntüler yaşandı. Kar yağışının dinmesiyle belediye ekiplerinin yanısıra esnaf ve vatandaşlar da yol ve kaldırım temizliği yaptı. Yoldan geçen duyarlı vatandaşlar, sürücülerin yardımına koştu.

Kurtuluş Caddesi'de yokuş yukarı çıkan araçlar, kar birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kar lastiğinin de fayda etmediği o esnada sürücüler adeta perişan oldu. Yoldan geçen vatandaşlar, o anlara duyarsız kalmayarak sürücülerin yardımına koştu. Onlarca vatandaş, araçları iterek yokuş yukarı çıkmasını sağladı.
Bölgeye giden belediye ekipleri, tuzlama çalışması yaptı.

HÜSEYİN TAYYAR

Etiketler: Kurtuluş Caddesi, malkara, tekirdağ


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