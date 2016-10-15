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Yolda bulduğu 100 bin liralık çeki zabıtaya teslim etti

Sivas'ta bir vatandaş, yolda bulduğu 100 bin liralık çek ile 58 bin liralık senedi zabıta ekiplerine teslim etti.


15 Ekim 2016 16:57

Divriği ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Yusuf Koçkaya traktör almak için Sivas'a geldi. Çarşıdaki işlerini tamamlayan Koçkaya, tekrar Divriği'ye dönmek için hazırlık yaparken yanında getirdiği zarf içerisindeki 100 bin liralık çek ile 58 bin liralık senedi düşürerek kaybetti. Cebindeki zarfı düşürdüğünü anlayan Koçkaya daha önce gittiği yerleri dolaşarak zarfı aradı. Bir sonuç alamayan yaşlı vatandaş çaresiz Divriği'ye geri döndü. Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde Yusuf Koçkaya'nın düşürdüğü zarfı bulan 48 yaşındaki Metin Gökay zarfı alarak Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta memurları yaptıkları araştırma neticesinde önce çeki yazan firmaya, ardından çek ve senetlerin sahibi Yusuf Koçkaya'ya ulaştı.

Zarfın bulunmasıyla Sivas'a gelen Koçkaya, Zabıta Müdürlüğü'nde zarfı bulan Metin Gökay'dan, kaybettiği 158 bin lira değerindeki çek ve senedini teslim aldı. Olayın nasıl yaşandığını anlatan Koçkaya, zarfı bulan Metin Gökay'a ve kendisine ulaşarak teslim almasını sağlayan Zabıta Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Zarfı bulan Metin Gökay ise akşam saatlerinde Atatürk Caddesi civarında bulduğu zarfı insaniyet namına Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ettiğini dile getirdi.

Zabıta Amiri Nazir Yıldız da, zabıtanın bulunmuş eşyaları korumak ve sahibine teslim etmekle yükümlü olduğu hatırlatarak duyarlı davranışından ötürü Metin Gökay'a ve emeği geçen zabıta memurlarına teşekkür etti. 

Hakan Kaleli


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