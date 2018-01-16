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Yolda bulduğu çantayla kayıplara karıştı

Adıyaman’da bir ailenin otomobilinden düşen, içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak kaçan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yolda bulduğu çantayla kayıplara karıştı

16 Ocak 2018 11:05

Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Bayyiğit'in eşi Sevgi Bayyiğit, çantasının otomobilde olmadığını fark etti. Kenan Bayyiğit, eşinin çantasının daha önce gittikleri caddede otomobilden düşmüş olabileceğini düşünerek aynı caddeye tekrar geldi. Otomobili park ettiği yerde çanta olmadığını fark eden Bayyiğit, durumu polise bildirdi. Polis cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda, çantayı yolda bulan bir kişinin çantayı karıştırdığı ve içindeki 3 adet altın bilezik, para ve kartları aldığı belirlendi. Polis, kameralara yansıyan olayla ilgili şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kenan Bayyiğit, çantanın içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 3 adet alt bilezik, bir miktar para, kredi kartı, çocukların kimliklerinin olduğunu belirterek, şahsı gören, tanıyan kişilerin insanlık namına haber vermesini istedi. Kenan Bayyiğit, “Kapıyı açtığım zaman çanta düşmüş. Ben fark etmedim, eşimin de kucağında çocuk olduğu için o da fark etmemiş. Yolda fark edince geri döndük. Tekrardan caddeye baktığımızda çantanın olmadığını gördük. Kamera kayıtlarında adam soğuk kanlı olarak çantayı açıp içindeki eşyaları tek tek cebine koyuyor. Bu adamı tanıyanlar varsa bize haber versin. Vatandaşlarımızdan vatandaşlık görevlerini yerine getirerek mağduriyetimizi gidermelerini bekliyoruz” dedi.

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: çanta, yol

 

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