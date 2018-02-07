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Yolda bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Çorum’da yoldan geçen bir sürücünün fotoğraf çektirmek için durduğu sırada yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

Yolda bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

07 Şubat 2018 16:36

Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte Ordu’dan Muğla’ya giden bir sürücü Çorum- Ankara yolunun 14. kilometresinde fotoğraf çekinmek için durdu. Sürücü ve arkadaşı fotoğraf çekindikleri sırada yol kenarında haraketsiz halde duran kızıl şahin olduğunu gördü. Bunun üzerine yaralı şahini bulunduğu yerden alan sürücü Çorum Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne giderek yaralı şahini İl Müdürü Mustafa Gözler’e teslim etti.
Çorum Belediyesine ait veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortama salınacak. 

Muhammed Muttalip Yalçın
 

Etiketler: şahin

 

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