Yolda bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte Ordu’dan Muğla’ya giden bir sürücü Çorum- Ankara yolunun 14. kilometresinde fotoğraf çekinmek için durdu. Sürücü ve arkadaşı fotoğraf çekindikleri sırada yol kenarında haraketsiz halde duran kızıl şahin olduğunu gördü. Bunun üzerine yaralı şahini bulunduğu yerden alan sürücü Çorum Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne giderek yaralı şahini İl Müdürü Mustafa Gözler’e teslim etti.

Çorum Belediyesine ait veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan kızıl şahin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortama salınacak.

Muhammed Muttalip Yalçın

