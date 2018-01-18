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Yolda kalan araçlara polis yardım etti

Denizli-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi. Kar ve tipi nedeniyle, yolda kalan araçlara polis yardım etti. Trafik ise kontrollü sağlanıyor.

Yolda kalan araçlara polis yardım etti

18 Ocak 2018 22:10

Denizli-Antalya karayolu Kazıkbeli Geçidi mevkiinde buzlanmadan dolayı birçok araç yolda kaldı. Tipi ve buzlanma sürücülere ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Trafik akışını engelleyen araçlar polislerin yardımıyla yol kenarına alındı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları çalışırken, özellikle tuzlamanın yetersiz olması tepki çekti. Serinhisar - Denizli güzergahında zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

 

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