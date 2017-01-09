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Yolda kalan otobüsün yardımına vatandaşlar koştu

Maltepe’de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan buzlanma sonucu bazı araçlar kayarak kaza yaptı. Kaza mahalline girmek istemeyen bir otobüs ise sokak arasına girince mahsur kaldı ve yaşanan bu olay üzerine vatandaşlar otobüsü kurtarmak için seferber oldu.

Yolda kalan otobüsün yardımına vatandaşlar koştu

09 Ocak 2017 16:41

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı Maltepe Fındıklı Mahallesi’nin ana caddesi olan Atatürk Caddesi’ni buz pistine çevirdi. Etkili olan kar nedeniyle yollar tamamen karla dolarken bazı araçlar kayarak kaza yaptı. Bir kamyonetle otomobilin karıştığı kazanın ardından trafik tamamen durdu. Bu sırada seferine devam etmek isteyen bir otobüs ise sokak arasına girdi ve kaymaya başladı. Otobüs iki tane araçta maddi hasara yol açarken hareket kabiliyetini kaybeden araç çaresiz kalınca vatandaşlar otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Önce otobüsün çarptığı park halindeki aracı kaldırmaya çalışan vatandaşlar, otomobili biraz kaldırarak uzaklaştırdı. Daha sonra hareket eden otobüs yine kayarak otomobile çarpınca vatandaşlar bu kez otobüsü geri itmeye çalıştı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan otobüs sokakta terk edildi.

Otobüsün şoförü, “Yukarıda kaza vardı. Buraya girdim. Her taraf berbat durumda gördüğünüz gibi” dedi.

Öte yandan cadde üzerinde bulunan maddi hasarlı kazaya karışan araçlar ise vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Bu sırada da araçların kaydığı ve tehlikeye davetiye çıkardığı görüldü.

(Mustafa Esen /İHA)

Etiketler: iett, kar yağışı, maltepe


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