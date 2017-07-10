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Yolda kalan otomobili iteklemeye çalışan kadına başka araç çarptı

Şanlıurfa’da yolda kalan otomobili iteklemeye çalışan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Aynı olaya 3 araç daha karışınca zincirleme kaza meydana geldi.

Yolda kalan otomobili iteklemeye çalışan kadına başka araç çarptı

10 Temmuz 2017 08:00

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Diyarbakır yolu üzerindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bulunan alt geçitte meydana geldi. Eşinin sürdüğü otomobil yolda bozulan Saliha T., aşağı inerek otomobili iteklemeye çalıştı. Seyir halindeki başka bir otomobil ise öndeki otomobili ve iteklemeye çalışan kadını fark edemeyince arkadan çarptı. Aynı kazaya arkadan gelen 3 otomobil daha karışınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobillerin arasında sıkışan Saliha T. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Saliha T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Uzun süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan 


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