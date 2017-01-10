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Yolda kalanların imdadına Başkan Kılıç yetişti

Kar yağışının başladığı günden bu yana belediyenin çalışmalarını koordine eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi. Yolda kalan araçlara yardım eden Kılıç, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çocukların kar sevincine ortak oldu.

Yolda kalanların imdadına Başkan Kılıç yetişti

10 Ocak 2017 11:18

İstanbul’da etkili olan kar yağışında Maltepe Belediyesi, bin 250 ton tuz kullanarak ilçenin ana yollarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan metro ve üst geçitlerde de çalışma yapan belediye ekipleri, ilçe genelinde yüzde 95’lik bir başarı olanına ulaştı. Ekipler, metro durakları ve üst geçitlerde de küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bin 582 sokak ve 136 caddede çalışma yürüten ekipler, cenazesi bulunan 15 vatandaşa destek verdi. Ekipler 22 vatandaşı hastaneye ulaştırdı, 18 arama-kurtarma faaliyetinde bulundu, 20 sokak hayvanını kurtardı ve 4 ambulans ile 70 aracın kurtarılmasına yardım etti. Ayrıca arama-kurtarma birimleri itfaiyeye de 17 noktada destek oldu. Toplamda 600’a yakın personelle ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Veterinerlik İşleri, Sağlık İşleri ve arama-kurtarma birimi olmak üzere 6 birimle koordinasyon halinde çalışmalarına devam eden ekipler, kendilerine ulaştırılan 1753 şikâyeti çözüme kavuşturmak için mücadele etti.

İş başa düştü
Çalışmaların beşinci gününde ekipleri yerinde kontrol eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da adeta “iş başa düştü” diyerek, vatandaşı için yollara düştü. Kar-kış demeden Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan Büyükbakkalköy yolunda kalan araçları iten ve Başıbüyük’e uğrayarak esnafın sorunlarını dinleyen Kılıç’ın son uğrak yeri, Altıntepe Galipbey Caddesi oldu. Kılıç burada, çocukların kar sevincine ortak oldu.
 

Etiketler: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç


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