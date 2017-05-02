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Yolda mahsur kalan ambulanstaki hastanın yardımına polis yetişti

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çalışma yapılan bir yolda çökme meydana gelirken ambulans ve otomobil mahsur kaldı. Çöken yolda mahsur kalan ambulanstaki hasta polis otosuyla hastaneye kaldırıldı.

Yolda mahsur kalan ambulanstaki hastanın yardımına polis yetişti

02 Mayıs 2017 23:37

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin Elazığ için uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu. Gün boyunca süren yağmur, Bosna Hersek Bulvarının birleştiği, alt geçit çalışmasına başlanılan İstasyon kavşağında çökmelere neden oldu. Çökmeler nedeniyle bir ambulans ve otomobil çukura gömüldü. Sürücülerin yardım istemesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), belediye ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler beklenirken ambulansta bulunan bir hasta, kavşakta bekleme görevinde bulunan polis ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri su birikintisi ile dolan çukurlarda mahsur kalan otomobil ve ambulans çekilerek kurtardı.Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri de çalışma başlattı.

Kamil Can Kılıç
 

Etiketler: ambulans, elazığ, mahsur kalma


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