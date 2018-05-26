Yolda su birikintisine kapılan araç takla attı: 4 yaralı

Yoldan çıkan araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Araç ilçesine bir yakınlarının iftar programına giden Ayhan Yaman (50) idaresindeki 37 PN 577 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolunda Kıyık köye mevkiinde yolda oluşan su birikintisine aracını kaptırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Ayhan Yaman ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Yaman (50), oğlu İsmail Yaman (19) ve kızı Figen Yaman (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.