Diğer
Kategoriler

Yolda yürürken vurulan kişi öldü

Gaziantep’te yolda yürürken ayağından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolda yürürken vurulan kişi öldü

12 Aralık 2016 11:34

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi 90. Cadde üzerinde yürüyen Halil marangoz, arkasında gelen bir araçtan açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Halil Marangoz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halil Marangoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazenin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin 38 plakalı bir aracın peşine düştüğü öğrenilirken araçta ise bir erkek, bir de bayanın bulunduğu belirtildi.

Etiketler: Yolda yürürken vurulan kişi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç