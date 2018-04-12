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Yolda zikzak yaparken Yeşilırmak’a uçtular

Amasya’da yolda zikzak yaptığı sırada kontrolden çıkarak Yeşilırmak’a uçan araçtaki 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yolda zikzak yaparken Yeşilırmaka uçtular

12 Nisan 2018 21:15

Edinilen bilgiye göre, merkez Hacılar Meydanı Mahallesi civarında Yeşilırmak’ın kıyısındaki yolda zikzak çizerek ilerleyen İsmail Emir K. (19) yönetimindeki 05 AF 571 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak istinat duvarından ırmağa uçtu. Sulara gömülen otomobilin üstüne çıkmayı başaran sürücü ile arkadaşı B.Ş.’yi (17) çevreden yetişen vatandaşlar ip sarkıtarak kurtardı. Ellerinden yaralanan İsmail Emir K. ve B.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün dedesine ait olduğu öğrenilen araç ise vinçle ırmaktan çıkarıldı. Hızla ilerlediği izlerden toprak yolda görülen aracın sileceklerinin de halen çalıştığı görüldü. Kurtarma çalışmasına Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. 

Olay anını anlatan inşaat işçisi Kenan Sarıboğa, “Sesi duyup geldik ve çocukları iple çekip aldık. Arabayla zikzak çiziyorlardı. İlkinde yaptılar, ikinci turda ırmağa, aşağı düştüler” dedi.
Olay anını ırmağın karşı yakasından gördüklerini anlatan Burak Kuş da, hızla ilerleyen aracın takla atarak ırmağa uçtuğunu söyledi. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Murat Çelik
 

 

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