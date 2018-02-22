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Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray'ın ilçesinde, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

22 Şubat 2018 19:22

Kaza, Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray istikametinden Ergene ilçesi istikametine seyir halinde olan Ekrem Burak A. yönetimindeki 34 ZL 8637 plakalı hafif ticari araç, Göçerler Mahallesi mevkiinde sağanak yağış sonrası sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Ekrem Burak A. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ekrem Burak A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Fatih Kıray
 

 

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