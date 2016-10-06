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Yoldan çıkan belediye otobüsü duvara çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkan belediye otobüsü duvara çarptı.

Yoldan çıkan belediye otobüsü duvara çarptı

06 Ekim 2016 09:27

Kaza, Malkara-Hayrabolu üzeri Erenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kozyörük istikametine seyreden Cengiz S. yönetimindeki 59 LE 211 plakalı Malkara Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole girdi.

Beton duvara çarparak duran otobüsün şoförü Cengiz S. kazayı yara almadan atlattı. Cengiz S. otobüsün beton duvara çarpması sayesinde devrilmekten kurtulduğu söyledi. Maddi hasara uğrayan otobüs, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: belediye otobüsü, tekirdağ


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