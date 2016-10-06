Kaza, Malkara-Hayrabolu üzeri Erenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kozyörük istikametine seyreden Cengiz S. yönetimindeki 59 LE 211 plakalı Malkara Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole girdi.
Beton duvara çarparak duran otobüsün şoförü Cengiz S. kazayı yara almadan atlattı. Cengiz S. otobüsün beton duvara çarpması sayesinde devrilmekten kurtulduğu söyledi. Maddi hasara uğrayan otobüs, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmaması olası faciayı önledi.
Hüseyin Tayyar