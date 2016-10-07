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Yoldan çıkan kamyon kavun tezgahına girdi: 4 yaralı

Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yakınlarında çekici ve kamyonun çarpışması sonucu yoldan çıkan kamyon, kavun tezgahına girerek durdu. Kavun tezgahının yanındaki barakanın da yıkıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan kamyon kavun tezgahına girdi: 4 yaralı

07 Ekim 2016 14:46

Edinilen bilgiye göre, Akhisar-Balıkesir yolu Gelenbe mevkiinde gece seyir halinde olan 48 F 8638 plakalı kamyon ile 11 AC 18 plakalı çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon kavun tezgahına ve barakaya çarparak durabildi.

Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Akhisar ve Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri kazaya müdahale ederken, kazada yaralanan 3 kişi, 112 acil ambulansı ile Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yıkılan barakanın altında kalan bir kişi de göçük altından çıkarılarak Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hakan Demir

Etiketler: yoldan çıkan kamyon


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