Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda İhsan Türkölmez idaresindeki 37 LL 620 plakalı kamyonet, Akdoğan Tekke köyü mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tarlada taklalar atan kamyonette sürücü İhsan Türkölmez ile yolcular Nimet Türkölmez ve Hulusi Türkölmez yaralandı. Yaralanan Nimet Türkölmez, olay yerine çağrılan Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü İhsan Türkölmez ise Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılabildi. İhsan Türkölmez’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve olay yerinde sinir krizleri geçiren Baba Hulusi Türkölmez ise yakınlarını arayarak acı haberi verdi. Hulusi Türkölmez, "Yolda ilerlerken biranda tarlaya doğru yöneldi. ‘Oğlum ne yapıyorsun’ demeye kalmadan taklalar atmaya başladık" dedi.

Akif Doğan



