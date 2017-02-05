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Yoldan çıkan otomobil defalarca takla attı: 4 yaralı

Zonguldak-İstanbul karayolunun Kandilli rampaları mevkisinde meydana gelen kazada yoldan çıkıp defalarca takla atan otomobilin sürücüsü, eşi, kızı ve oğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoldan çıkan otomobil defalarca takla attı: 4 yaralı

05 Şubat 2017 17:13
Yoldan çıkan otomobil defalarca takla attı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Kandilli rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten akraba ziyaretinden dönen Sadık Kaynar (45) idaresindeki 67 TB 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak defalarca taklalar attı. Feci kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü Sadık Kaynar, eşi Şükran Kaynar (42), çocukları Merve (22) ve Emre Kaynar'a (17) ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayı gören sürücülerden Ümit Efe, otomobilin hızlı olduğunu ve sollama yaptığı sırada kontrolden çıkıp defalarca takla attığını söyledi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açılırken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: kaza, otomobil


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