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Yoldan çıkan otomobil denize uçmaktan son anda kurtuldu: 2 yaralı

Samsun'da park halindeki araca çarpan otomobil, denize uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil denize uçmaktan son anda kurtuldu: 2 yaralı

21 Ocak 2018 12:43

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark sahil yolunda sabaha karşı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Malkoç (34) idaresindeki 55 AF 523 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında park halindeki 55 BU 813 plakalı otomobile çarptı. Araç denize uçmaktan son anda kurtulurken, her iki araçta hurdaya döndü. Kazada sürücü Ali Malkoç'un yanında bulunan kardeşleri Engin ve Taner Malkoç yaralandı. Yaralılar ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

Etiketler: kaza, Samsun

 

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