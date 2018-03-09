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Yoldan çıkan otomobil kaldırımdaki yürüyüş yapan 2 kadını biçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yoldan çıkan otomobil yol kenarında yürüyüş yapan iki kadının ölümüne neden oldu.

Yoldan çıkan otomobil kaldırımdaki yürüyüş yapan 2 kadını biçti

09 Mart 2018 09:58

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’da meydana gelen kazada; Sahil mevkiindeki İskele yolunda akşam yürüyüşü yapan Meryem Batur (58) ile komşusu Sevim Kılıç’a (60), Fikret I. (77) yönetimindeki 10 YZ 203 plakalı özel otomobil hızla yoldan çıkarak arkadan çarptı. Kazaya sebep olan Fikret I. ise olay yerinden kaza yaptığı aracıyla kaçtı. 

Yaşlı adam, aracını Sahil Mevkisi'nde bulunan bir siteye bırakarak olay yerine yaya olarak döndüğü sırada İskele Jandarma Karakol bünyesindeki ekiplerce yakalandı. Korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden Fikret I. olayı itiraf ederek gözaltına alındı. 

Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirirken, vatandaşlar ise Sahil yoluna kaldırım yapılmaması halinde benzeri kazaların sıklıkla meydana gelebileceğinden yakındı. Talihsiz iki kadının cenazeleri ise otopsi için Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı ilk incelemesinde ise kaza mahallinde fren izine rastlayamadı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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