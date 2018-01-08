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Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil yaklaşık 45 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

08 Ocak 2018 21:50

Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Veysel Şahin (19) idaresindeki 37 DR 634 plakalı otomobil, Doğru Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 45 metrelik şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Veysel Şahin ile mesai arkadaşı Kader Yörükoğlu (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan eşyalar ile aracın parçalarının ise çevreye savrulduğu görüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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