Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza Zonguldak İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Bayat Köyü mevki'inde yaşandı. İddiaya göre Hüseyin K. (38) idaresindeki 67 TF 090 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü Hüseyin K., annesi Fatma (62) ile aynı otomobilde Muhammet ve Gülay K.'ya (36) müdahale etti. Yaralılardan üçü daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne, Muhammet K. ise Bülent Ecevit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.