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Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

11 Şubat 2018 18:02

Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu’nda Kurubenzinlik Kavşağında Tuncer S. idaresindeki 55 PR 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncer S. (28) ile araçta bulunan Merve S. (28), Elif S. (3), Süleyman A. (27), Ferhan A. (52) ve Ahmet A. (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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