Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolunda Emre Karaca (20) idaresindeki PB 0562 KP yabancı plakalı otomobil, Araç ilçesine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobilde sürücü Emre Karaca ile araçta bulunan Selçuk Karanfil (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Selçuk Karanfil’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlhan Yazan

KASTAMONU