Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yoldan çıkan TIR ağaçları devirerek durabildi

Yoldan çıkan TIR ağaçları devirerek durabildi

Kocaeli Gölcük ilçesinde yoldan çıkan inşaat malzemesi yüklü TIR ağaçları devirerek durabildi.


19 Kasım 2016 11:43

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gölcük İskeleyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LLY 91 plakalı TIR’ın şoförü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.
Yapılan ihbar üzerine hemen kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Kazayı yapan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken 112 Acil Servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kontrolünü kaybederek yoldan çıkan ve ağaçlara çarparak durabilen TIR’ın inşaat malzemesi taşıdığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Cihan Atik
 

Etiketler: ağaç, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!