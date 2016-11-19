Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gölcük İskeleyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LLY 91 plakalı TIR’ın şoförü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine hemen kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Kazayı yapan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken 112 Acil Servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kontrolünü kaybederek yoldan çıkan ve ağaçlara çarparak durabilen TIR’ın inşaat malzemesi taşıdığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cihan Atik

