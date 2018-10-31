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Yoldan geçen kadını bıçakladı, 'En büyük hayalimdi' dedi

Yoldan geçen kadını bıçakladı, 'En büyük hayalimdi' dedi
Yoldan geçen kadını bıçakladı, 'En büyük hayalimdi' dedi

Girne ilçesinde sabah saatlerinde bir turisti bıçaklayan Tuanna K. (17) verdiği ifadede, “Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim” dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm başkenti Girne'de Tuanna K. (17) adlı şahıs, eline aldığı bıçakla yoldan geçen Elmerry Sanchez (49) isimli Filipinli bir kadını 8 bıçak darbesi ile sırtından ağır yaraladı. Filipinli Sanchez, çevredeki insanların müdahalesi sayesinde son anda öldürülmekten kurtarıldı. Polis olay yerine gelerek Tuanna K.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Tuanna K. sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tuanna K. verdiği ifadede, “Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.
Olayda ağır yaralanan Elmerry Sanchez, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbentoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tuanna K.'nin Girne Kaza Mahkemesi'nde aleyhinde soruşturma maksatlı olarak 3 günlük tutukluluk emri verilirken, zanlının akıl sağlığı kontrolü için Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor kontrolünden geçirileceği öğrenildi. 

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